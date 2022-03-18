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Первоисточник: www.productionweekly.com Прямая ссылка на новость:

Ребут «Сорвиголовы» запустят в работу в этом году

Источник: Marvel

Разговоры о возрождении «Сорвиголовы» ходили уже давно и продолжают подтверждаться индустриальными изданиями. Кое-какие данные о сериале появились в информационном бюллетене Production Weekly.

Свежий выпуск бюллетеня от 17 марта в числе прочих упоминает проект в формулировке «ребут „Сорвиголовы“», работу над которым планируют начать в этом году. Пока сложно сказать, действительно ли это ребут или всё-таки сиквел, который станет четвёртым сезоном проекта, создававшегося под эгидой Netflix. Сомнению не подлежит одно — к главной роли вернётся Чарли Кокс.

Сериал производства Marvel Studios для видеосервиса Disney+ вольётся в экранную вселенную Marvel, а прежние три сезона официально находятся за её пределами. В команду продюсеров потенциального перезапуска входит Кевин Файги.

Теги
СорвиголоваMarvel
Комментарии (3)

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