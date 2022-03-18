Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 507: «Проект „Адам“», «Я краснею», «Сирано»

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Содержание
|00:00 —
|Благодарим наших спонсоров
|09:06 —
|DC не нужна киновселенная
|15:06 —
|«Бэтмен» собирает большие деньги
|23:09 —
|Флоренс Пью и Остин Батлер в «Дюне: Часть 2
|28:09 —
|«Дюна» может оказаться самой странной трилогией
|33:55 —
|Шон Леви берётся за режиссуру «Дэдпула 3»
|37:21 —
|Костюм Сорвиголовы Бена Аффлека сосёт
|43:10 —
|Уилл Смит и идея для «Я — легенды 2»
|46:47 —
|Трейлер комедии «Невыносимый груз огромного таланта»
|49:56 —
|Мнение Николаса Кейджа о «Без лица 2»
|55:14 —
|Новая причёска Генри Кавилла
|57:17 —
|Плохие сиквелы Стивена Спилберга
|01:08:29 —
|Слишком красивый Росомаха
|01:12:34 —
|Трейлер третьего сезона «Пацанов»
|01:16:18 —
|Обсуждение фильма «Проект „Адам“» (со спойлерами)
|01:25:39 —
|Обсуждение мультфильма «Я краснею» (со спойлерами)
|01:51:47 —
|Илья о фильме «После Янга»
|01:58:15 —
|Михаил о фильме «Сирано»
|02:10:53 —
|Илья о фильмах «Дядя Ваня» и «Сядь за руль моей машины»
|02:21:06 —
|Благодарим наших спонсоров
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