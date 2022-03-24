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Как снимали «Крёстного отца» — вышел трейлер драмы по реальным событиям «Предложение»

Величайший фильм, который могли никогда и не снять. Потоковый сервис Paramount+ опубликовал полноценный трейлер криминальной драмы «Предложение» с Майлзом Теллером, Дэном Фоглером, Мэттью Гудом, Джованни Рибизи и Джуно Темпл. Мини-сериал о съёмках «Крёстного отца» стартует 28 апреля.

Драматизированная хроника создания культового фильма, которая не менее захватывающа, чем происходившее на экране, расскажет, как оскароносный продюсер Альберт Радди (Теллер) и режиссёр Фрэнсис Форд Коппола (Фоглер) работали над экранизацией знаменитой гангстерской саги Марио Пьюзо.

В 10-серийном проекте также задействованы Бёрн Горман, Колин Хэнкс и Джастин Чэмберс. Шоураннером выступает Никки Тоскано («Охотники»); она же занималась сценарием вместе с Майклом Толкином («Рэй Донован»). Несколько эпизодов снял Декстер Флетчер («Рокетмен»).

И ансамблевый постер:

Постеры сериала «Предложение»
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Источник фотографий: Depositphotos

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