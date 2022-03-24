 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
В июле начнётся показ попаданческого фэнтези «Жизнь перерождённого мудреца в другом мире» Уилл Смит рассказал, почему согласился на сиквел «Я — легенда» Ещё одно важное пополнение в «Дюне: Часть 2»! Остин Батлер может сыграть миловидного Харконнена «Без лица 2» может быть только сиквелом, а не ремейком — так считает Николас Кейдж А вам слабо? Том Холланд выполняет акробатические трюки для «Человека-паука: Нет пути домой» (видео)
СЕРИАЛЫ
137
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Дьявол и подонок — вышел трейлер второго сезона «Очень британского скандала»

В декабре 2021 года вышел мини-сериал «Очень британский скандал», а в следующем месяце выйдет его второй сезон. Героиня Клэр Фой, очевидно, будет нацелена на реванш после суда, а персонаж Пола Беттани продолжит портить ей жизнь. План был не совсем такой, но до свадьбы они пообещали, что никогда не наскучат друг другу, и в каком-то смысле всё удалось.

«Очень британский скандал» — продолжение антологии, которая началась с «Чрезвычайно английского скандала» с главным подозреваемым на роль Доктора Кто Хью Грантом.

Проекты объединяет попытка героев спасти свою репутацию, что в консервативной Англии 1960-х тот ещё челлендж. «Очень британский скандал» рассказывает о трудном разводе герцога и герцогини Аргайл, в котором замешаны мошенничество, измены, кража и слив интимных фото.

Трейлер второго сезона склеен из фрагментов первого, но есть дата выхода — продолжение сериала «Очень британский скандал» стартует 22 апреля.

Теги
ВидеоОчень британский скандалТрейлер
Комментарии

Ещё на эту тему

3Страх и ненависть развода: в сети появился трейлер мини-сериала «Очень британский скандал»

Тоже интересно

Далее на КГ

3
Джеймс Ганн рассуждает о психологической травме Миротворца
 0
Режиссёр «Лунного Рыцаря» рассказал о перспективах Оскара Айзека в MCU
 3
Шикарен! Дракула Николас Кейдж на первых фото со съёмок хоррор-комедии «Ренфилд»
 0
Исправились! Не приглашённая на церемонию звезда «Вестсайдской истории» будет вручать «Оскары»
 6
«Блондинке» с Аной де Армас официально присвоен рейтинг NC-17
 1
Sony поддержала идею «Человека-паука 3» с Эндрю Гарфилдом (трейлер)
 0
Деньги убивают творчество — Райан Рейнольдс рассказал, чему его научил «Дэдпул»
 1
Suicide Squad: Kill the Justice League официально перенесена на 2023 год
 11
Что это было? Суперстранный трейлер ужастика Алекса Гарленда «Люди»
 2
«Асура Кенгана» — анонс долгожданного продолжения лучшего аниме про единоборства
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
7ЕВА
 
 
0Телеовощи – 436: Горец и предубеждение
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 507: «Проект „Адам“», «Я краснею», «Сирано»
 
2Ноль кадров в секунду – 413: Не про игры
 
4ЕВА – 468: Мило отсталая
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru