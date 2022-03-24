Дьявол и подонок — вышел трейлер второго сезона «Очень британского скандала»

В декабре 2021 года вышел мини-сериал «Очень британский скандал», а в следующем месяце выйдет его второй сезон. Героиня Клэр Фой, очевидно, будет нацелена на реванш после суда, а персонаж Пола Беттани продолжит портить ей жизнь. План был не совсем такой, но до свадьбы они пообещали, что никогда не наскучат друг другу, и в каком-то смысле всё удалось.

«Очень британский скандал» — продолжение антологии, которая началась с «Чрезвычайно английского скандала» с главным подозреваемым на роль Доктора Кто Хью Грантом.

Проекты объединяет попытка героев спасти свою репутацию, что в консервативной Англии 1960-х тот ещё челлендж. «Очень британский скандал» рассказывает о трудном разводе герцога и герцогини Аргайл, в котором замешаны мошенничество, измены, кража и слив интимных фото.

Трейлер второго сезона склеен из фрагментов первого, но есть дата выхода — продолжение сериала «Очень британский скандал» стартует 22 апреля.