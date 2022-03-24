Сталкеринг вошёл в чат: съёмки четвёртого сезона триллера «Ты» уже начались

Стартовали съёмки четвёртого сезона психологического триллера «Ты», в котором сталкер пытается найти истинную любовь.

После оригинальной «Сплетницы» есть что-то ироничное в том, что на роль склонного к маниакальной одержимости книжного червя взяли именно Пенна Бэджли, который в первом сериале играл влюблённого писателя, годами мучившего одноклассников анонимным сайтом, где сливал подробности их личной жизни.

Но «Ты» — это безусловный прогресс. Третий сезон всего за сутки после премьеры сместил с первого места «Игру в кальмара», и неудивительно: каждый ли день пара психов, для которых убийство — единственный способ решения проблем, мирно сидят на приёме семейного психолога, пытаясь стать нормальными? Стоит ли говорить, что у них не вышло, зато какая почва для продолжения истории.

Точная дата релиза проекта пока неизвестно, но, предположительно, она может быть этой осенью этого года.