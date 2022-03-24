 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Солдатик Дженсена Эклса и Билли Бутчер со сверхсилами в тизере третьего сезона «Пацанов» Тор воюет с монстром, а Женщина-Тор — с Убийцей богов Горром на свежем промо «Тора 4» Он возвращается! Первые кадры из сериала «Оби-Ван Кеноби» Вылитая Мильва! Сафия Ингар получила роль в третьем сезоне «Ведьмака» Живой, Мёртвый, Польский — анонсирована Hard West 2
СЕРИАЛЫ
170
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Сталкеринг вошёл в чат: съёмки четвёртого сезона триллера «Ты» уже начались

Источник: Netflix

Стартовали съёмки четвёртого сезона психологического триллера «Ты», в котором сталкер пытается найти истинную любовь.

После оригинальной «Сплетницы» есть что-то ироничное в том, что на роль склонного к маниакальной одержимости книжного червя взяли именно Пенна Бэджли, который в первом сериале играл влюблённого писателя, годами мучившего одноклассников анонимным сайтом, где сливал подробности их личной жизни.

Промо-арт сериала «Ты»

Но «Ты» — это безусловный прогресс. Третий сезон всего за сутки после премьеры сместил с первого места «Игру в кальмара», и неудивительно: каждый ли день пара психов, для которых убийство — единственный способ решения проблем, мирно сидят на приёме семейного психолога, пытаясь стать нормальными? Стоит ли говорить, что у них не вышло, зато какая почва для продолжения истории.

Точная дата релиза проекта пока неизвестно, но, предположительно, она может быть этой осенью этого года.

Теги
ТыNetflix
Комментарии

Ещё на эту тему

6Кристина Риччи вернулась в семейку Аддамс в новом сериале Тима Бёртона +Звезда «Эмили в Париже» сыграет роковую роль в пятом сезоне «Короны» 11Ребут «Сорвиголовы» запустят в работу в этом году

Тоже интересно

Далее на КГ

0
Дьявол и подонок — вышел трейлер второго сезона «Очень британского скандала»
 3
Джеймс Ганн рассуждает о психологической травме Миротворца
 0
Режиссёр «Лунного Рыцаря» рассказал о перспективах Оскара Айзека в MCU
 3
Шикарен! Дракула Николас Кейдж на первых фото со съёмок хоррор-комедии «Ренфилд»
 0
Исправились! Не приглашённая на церемонию звезда «Вестсайдской истории» будет вручать «Оскары»
 6
«Блондинке» с Аной де Армас официально присвоен рейтинг NC-17
 1
Sony поддержала идею «Человека-паука 3» с Эндрю Гарфилдом (трейлер)
 0
Деньги убивают творчество — Райан Рейнольдс рассказал, чему его научил «Дэдпул»
 1
Suicide Squad: Kill the Justice League официально перенесена на 2023 год
 11
Что это было? Суперстранный трейлер ужастика Алекса Гарленда «Люди»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
7ЕВА
 
 
0Телеовощи – 436: Горец и предубеждение
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 507: «Проект „Адам“», «Я краснею», «Сирано»
 
2Ноль кадров в секунду – 413: Не про игры
 
4ЕВА – 468: Мило отсталая
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru