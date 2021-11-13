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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Сталкеринг против игры на выживание. Сериал «Ты» бросает вызов «Игре в кальмара» в рейтинге Netflix

Источник: Netflix

Невероятный хайп по «Игре в кальмара» удалось слегка приглушить. На Netflix-олимпе появился новый герой — сериал «Ты», который подобрался к топу платформы и стал ощутимым противником веб-сериалу. История об одержимом любителе книг и сталкеринга и первые два сезона была что надо, а в третьем проект окончательно вышел на новый уровень, свернув в затишье перед бурей четвёртого сезона.

«Игра в кальмара» держался в лидерах по просмотрам 24 дня — головокружительный результат. «Ты» сумел ненадолго сместить южнокорейский проект всего за сутки после премьеры, но в общих рейтингах игра на выживание бьёт сталкеринг — «Игра в кальмара» всё ещё удерживает лидирующие позиции. К слову, 24 дня — это не предел, ранее сериал «Джинни и Джорджия» продержался в топе целых 29 дней.

О продолжении сериала «Ты» пока нет никаких подробностей, а съёмки второго сезона «Игры в кальмара» начнутся в 2022 году.

Теги
Игра в кальмараТыNetflix
Комментарии (2)

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