Лысый узник Джим Хоппер и компания на кадрах четвёртого сезона «Очень странных дел»

Стриминговый сервис Netflix потихоньку готовится к возвращению своего многосерийного мегахита «Очень странные дела». Прошло чуть больше месяца с момента публикации первых постеров четвёртого сезона и анонса о финальном продлении сериала. Самое время побаловать фанатов кадрами, и мелочиться не стали — показали целую пачку свежих снимков, где знакомые всё лица и не только.

Уже известно, что из-за длительного производственного хиатуса продолжение основательно затормозило, и чтобы не изводить зрителей ещё более длительным ожиданием, видеосервис решил выпустить четвёртый сезон в двух частях. Первую покажут 27 мая, вторую — 1 июля.

В четвёртом сезоне мистического триллера братьев Дафферов снимаются Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Дэвид Харбор, Вайнона Райдер, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Сэди Синк, Майя Хоук, а также Роберт Инглунд, Том Влашиха, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Эдуардо Франко, Шерман Огастес, Мейсон Дай, Никола Джурицко и Джозеф Куинн.