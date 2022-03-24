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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Супергерой Нова получит сольник от Marvel Studios

Источник: Marvel Comics

Давно ходившие слухи наконец-то подтвердились благодаря инсайдерам портала Deadline — Marvel Studios действительно запускает в разработку проект «Нова» об одноимённом супергерое. Правда, пока доподлинно неизвестен формат этой задумки — полнометражный фильм или мини-сериал для платформы Disney+. Зато известно, что сценарием займётся Сабир Пирзада («Лунный Рыцарь», «Розуэлл, Нью-Мексико»).

Сюжет будущего фантастического экшена сосредоточится на приключениях землянина Ричарда Райдера, члена Корпуса Новы — межгалактической полиции со штаб-квартирой на планете Ксандар. Райдер, как и положено супергерою, обладает целым набором сверхспособностей, включая сверхчеловеческую силу, скорость, выносливость и неуязвимость.

Проект вне зависимости от его формата продюсирует глава Marvel Studios Кевин Файги.

Теги
Marvel
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