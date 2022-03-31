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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Секс и ужас — вышел тизер третьего сезона хоррора «Зло»

Что творится, что творится! В сети опубликовали полуминутный тизер третьего сезона мистического хоррора «Зло». Видеоролик засветил пугающие и интригующие моменты, а также сообщил дату возвращения сериала — свежие эпизоды начнут выходить на стриминговом сервисе Paramount+ 12 июня.

В многосерийном триллере психологу Кристен Бушар (Катя Херберс), наконец-то посвящённому в духовный сан Дэвиду Акосте (Майк Колтер) и специалисту по технологиям Бену Шакиру (Аасиф Мандви) противостоит некая могучая, не до конца понятная сила, эмиссаром которой выступает жуткий Лиланд Таунсенд (Майкл Эмерсон). Впрочем, и других хлопот у главных героев хватает, потому как зло многолико.

Создателями и шоураннерами сериала числятся супруги Роберт и Мишель Кинг («Хорошая жена»). Производство обеспечивает CBS Studios в сотрудничестве с King Size Productions.

Теги
ВидеоЗло
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Источник фотографий: Depositphotos

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