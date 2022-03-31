«Новобранец» с Натаном Филлионом продлён на пятый сезон

Телеканал ABC официально объявил о продлении на пятый сезон своей полицейской драмы «Новичок» с Натаном Филлионом в главной роли. Рейтинги у сериала не то чтобы впечатляющие, но относительно стабильные, к тому же эпизоды крайне неплохо добирают за счёт отложенных просмотров на всех цифровых платформах, где доступен сериал.

Многосерийная экшен-драма основана на истории из жизни. Джон Нолан в исполнении Филлиона — старейший новобранец лос-анджелесской полиции, стремящийся достойно завершить обучение и стать настоящим служителем закона. Сериал исследует не только профессиональную, но и личную жизнь главного героя и его сослуживцев.

Помимо Филлиона в сериале Алекса Хоули («Касл») снимаются Мелисса О’Нил, Эрик Винтер, Мекиа Кокс, Алисса Диас, Ричард Т. Джонс и Шон Эшмор.