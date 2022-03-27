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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Сериал Halo установил рекорд на видеосервисе Paramount+

Источник: Paramount+

Стриминговый сервис Paramount+ спешит отчитаться, что премьерный эпизод футуристического боевика Halo — долгожданной многосерийной адаптации одноимённого игрового франчайза — за первые сутки с момента релиза добился рекордного для цифровой платформы количества просмотров. Новый сериал отодвинул на второе место прежнего фаворита — стартовавший в декабре приквел «Йеллоустоуна» под названием «1883».

Правда, тут приходиться верить на слово заявлению цифровой платформы — конкретные рейтинговые показатели Paramount+ не раскрыл.

Приключенческий боевик о борьбе человечества за выживание с Пабло Шрайбером в главной роли стартовал 24 марта. В середине февраля цифровая платформа официально продлила проект на второй сезон, съёмки которого планируют начать летом. За продолжение отвечает шоураннер Дэвид Винер («Убийство», «О дивный новый мир»).

Теги
HaloParamount
Комментарии (5)

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Источник фотографий: Depositphotos

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