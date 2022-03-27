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Первоисточник: comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:

Праздничный спецэпизод «Стражей галактики» представит новых героев MCU

Источник: Marvel

Постановщик Джеймс Ганн, занятый съёмками завершающей части своей марвеловской трилогии, придумал крайне удобную рабочую схему. Наряду с производством фильма «Стражи галактики. Часть 3» он снимет обещанный рождественский спецэпизод для видеосервиса Disney+. Правильно, вся актёрская команда уже, так сказать, под рукой, собрана на съёмочной площадке.

Постеры сериала «Стражи галактики: Праздничный спецэпизод»

Праздничная серия, без заморочек поименованная The Guardians of the Galaxy Holiday Special, выйдет под Рождество и сыграет важную роль в экранном каноне. Прошлой осенью Ганн заявил, что спецэпизод представит одного из величайших героев экранной вселенной Marvel. А теперь сообщает, что этим великим незнакомцем дело не ограничится — в спецэпизоде появится сразу несколько «новых крутых персонажей MCU».

Кто именно удостоится дебюта в праздничной серии космических приключений Питера Квилла и его команды, режиссёр-сценарист уточнять, конечно же, не стал. Ждите Рождества.

Теги
Стражи галактики: Праздничный спецэпизодДжеймс ГаннMarvelDisney+
Комментарии (2)

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