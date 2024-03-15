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«Медведь» по-тихому продлён на четвёртый сезон

Источник: Hulu

Ресторанная драма «Медведь», заслуженно обласканная всеми подряд и получившая продление ещё прошлой осенью, совсем недавно вернулась на улицы Чикаго, где приступила к съёмкам своего третьего сезона, что уже само по себе хорошая новость. Но даже её можно улучшить — компетентные источники сообщают, что проект FX и Hulu без лишнего шума продлён на четвёртый сезон, к съёмкам которого приступят сразу же вслед за третьим.

Творческая команда сериала и без того вынужденно бездействовала из-за разразившихся в прошлом году забастовок, поэтому вот, нагоняют упущенное. Премьера третьего сезона, к слову, запланирована на июнь.

В сериале об одержимых готовкой чикагцах снимаются Джepeми Aллeн Уaйт, Эбoн Mocc-Бaкpaк, Aйo Эдeбиpи, Лaйoнeл Бoйc, Лизa Koлoн-Зaяc, Эбби Эллиoт, Mэтти Mэтиcoн и Oливep Плaтт.

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Медведь
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