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Уилл Байерс и его приятели на постерах четвёртого сезона «Очень странных дел»

Подъехала свежая партия персонажных постеров четвёртого сезона «Очень странных дел». Выпускают плакаты порциями и при отборе, очевидно, опираются на географию расположения героев. Вот, в одной локации в четвёртом сезоне обитают заматеревшие Майк (Финн Вулфхард), Уилл (Ной Шнапп), Джонатан (Чарли Хитон) и их новый приятель Аргайл (Эдуардо Франко).

Первая часть свежего сезона выйдет на экраны 27 мая.

Постеры сериала «Очень странные дела» Постеры сериала «Очень странные дела» Постеры сериала «Очень странные дела» Постеры сериала «Очень странные дела»

В продолжении многочисленных героев повествования обстоятельства разделили на группки, но они наверняка соберутся вместе ближе к финалу сезона. Правда, об этом зрители узнают наверняка не раньше 1 июля, когда на цифровой платформе Netflix выйдет вторая часть четвёртого сезона.

Теги
ПостерыГалереяОчень странные делаNetflix
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Источник фотографий: Depositphotos

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