Уилл Байерс и его приятели на постерах четвёртого сезона «Очень странных дел»

Подъехала свежая партия персонажных постеров четвёртого сезона «Очень странных дел». Выпускают плакаты порциями и при отборе, очевидно, опираются на географию расположения героев. Вот, в одной локации в четвёртом сезоне обитают заматеревшие Майк (Финн Вулфхард), Уилл (Ной Шнапп), Джонатан (Чарли Хитон) и их новый приятель Аргайл (Эдуардо Франко).

Первая часть свежего сезона выйдет на экраны 27 мая.

В продолжении многочисленных героев повествования обстоятельства разделили на группки, но они наверняка соберутся вместе ближе к финалу сезона. Правда, об этом зрители узнают наверняка не раньше 1 июля, когда на цифровой платформе Netflix выйдет вторая часть четвёртого сезона.