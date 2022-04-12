Кошмар на улицах Хоукинса в трейлере четвёртого сезона «Очень странных дел»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал крышесносный трейлер четвёртого сезона «Очень странных дел», и весь интернет уже наверняка ищет эпичный кавер на композицию Separate Ways от Journey.

Ужасающий Властелин Обратной стороны, бои гладиаторов в заснеженном гулаге и великая битва со злом — всё это и многое другое обещает свежее видео, для которогоне пожалели эффектных кадров, в том числе с Робертом Инглундом.

Первую часть сезона покажут 27 мая, вторую — 1 июля.

В мистическом триллере братьев Дафферов снимаются Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Дэвид Харбор, Вайнона Райдер, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Сэди Синк, Майя Хоук, Том Влашиха, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Эдуардо Франко, Шерман Огастес, Мейсон Дай, Никола Джурицко и Джозеф Куинн.