 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Эми Адамс начнёт превращаться в злую суку уже этой осенью Джеймс Ганн рассказал о сексуальной ориентации Миротворца: «Он всеяден» 71 день в одиночку в Антарктике: Том Хиддлстон сыграет в драме Apple «Белая тьма» Мозгов нет, зато совесть чиста: Лиам Нисон на новом постере экшена «Флешбэк» Слишком горяч: Александр Скарсгард объяснил, почему в начале карьеры его не воспринимали всерьёз
СЕРИАЛЫ
443
 
Прямая ссылка на новость:

Кошмар на улицах Хоукинса в трейлере четвёртого сезона «Очень странных дел»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал крышесносный трейлер четвёртого сезона «Очень странных дел», и весь интернет уже наверняка ищет эпичный кавер на композицию Separate Ways от Journey.

Ужасающий Властелин Обратной стороны, бои гладиаторов в заснеженном гулаге и великая битва со злом — всё это и многое другое обещает свежее видео, для которогоне пожалели эффектных кадров, в том числе с Робертом Инглундом.

Первую часть сезона покажут 27 мая, вторую — 1 июля.

В мистическом триллере братьев Дафферов снимаются Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Дэвид Харбор, Вайнона Райдер, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Сэди Синк, Майя Хоук, Том Влашиха, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Эдуардо Франко, Шерман Огастес, Мейсон Дай, Никола Джурицко и Джозеф Куинн.

Теги
ВидеоОчень странные делаТрейлерNetflix
Комментарии

Ещё на эту тему

12Лысый узник Джим Хоппер и компания на кадрах четвёртого сезона «Очень странных дел» 9«Очень странные дела» продлены на пятый сезон 7Узник гулага Джим Хоппер и остальные герои на постерах четвёртого сезона «Очень странных дел»

Тоже интересно

109Глава по контенту обещает: к концу года в проектах Disney половина героев будет из ЛГБТ и расовых меньшинств 9Опять! «Миссия невыполнима 7» и «Миссия невыполнима 8» Тома Круза откладываются 1Тёмный рыцарь рукоприкладствует на свежем кадре «Бэтмена» 6Нил Гейман гордится, что «Люцифер» обошёл по просмотрам «Игру в кальмара» 10Без лишних слов: начались съёмки экшена Джона Ву «Безмолвная ночь» (фото)

Далее на КГ

0
КГ играет: Guardians of the Galaxy
 2
Отрицательный прорыв! Онлайн в Battlefield 2042 достиг нового знакового показателя
 5
Сэм Л. Джексон умудряется шутить про «мазафаку» даже в мультфильме «Сверкающий самурай» (видео)
 0
Второй сезон аниме «Тебе, бессмертный» обзавёлся тизером
 5
Марвеловский катарсис: на Джейка Джилленхола снизошла благодать на съёмках «Человека-паука: Вдали от дома»
 5
Не может быть! Сильвестр Сталлоне считает «Рокки Бальбоа» самым памятным моментом карьеры
 16
Первые неутешительные китайские сборы и финальный трейлер «Фантастических тварей 3»
 0
«Красавица: Унеси меня на Луну» — трейлер нового эпизода
 0
«Магазин под управлением начинающего алхимика» — трейлер, авторы и сэйю для фэнтези о спокойной жизни
 10
Тор-Опустошитель, бледный Горр и детали сюжета на промо «Тора 4» (фото)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
8Телеовощи – 439: Как росли спартанцы
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 510: «Пузырь» Джадда Апатоу и уход Брюса Уиллиса
 
4Ноль кадров в секунду – 416: Возвращение
 
 
8ЕВА – 471: Попаданцы по воланчику
 
3Телеовощи – 438: Женский квикенинг
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru