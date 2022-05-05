Огонь и кровь — вышел тизер-трейлер фэнтези-эпика «Дом Дракона»

История не помнит крови, история помнит имена. Кабельный канал HBO опубликовал тизерный трейлер многосерийного эпического фэнтези «Дом Дракона», демонстрирующий размах действа и накал страстей. Премьера приквела «Игры престолов» состоится 21 августа.
Экранизация романа Джорджа Мартина «Пламя и кровь» рассказывает о первых Таргариенах Вестероса, переживших Рок Валирии и отыскавших новый дом на берегах Черноводного залива.
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В основном касте 10-серийного первого сезона значатся Мэтт Смит, Эмма Дарси, Оливия Кук, Рис Иванс, Грэм Мактавиш, Эмили Кэри, Стив Туссэн, Милли Олкок, Уил Джонсон, Джон Макмиллан, Саванна Штейн, Тео Нейт и другие.
И целая галерея персонажных постеров в придачу:
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