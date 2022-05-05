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Огонь и кровь — вышел тизер-трейлер фэнтези-эпика «Дом Дракона»

История не помнит крови, история помнит имена. Кабельный канал HBO опубликовал тизерный трейлер многосерийного эпического фэнтези «Дом Дракона», демонстрирующий размах действа и накал страстей. Премьера приквела «Игры престолов» состоится 21 августа.

Экранизация романа Джорджа Мартина «Пламя и кровь» рассказывает о первых Таргариенах Вестероса, переживших Рок Валирии и отыскавших новый дом на берегах Черноводного залива.

В основном касте 10-серийного первого сезона значатся Мэтт Смит, Эмма Дарси, Оливия Кук, Рис Иванс, Грэм Мактавиш, Эмили Кэри, Стив Туссэн, Милли Олкок, Уил Джонсон, Джон Макмиллан, Саванна Штейн, Тео Нейт и другие.

И целая галерея персонажных постеров в придачу:

Постеры сериала «Дом Дракона» Постеры сериала «Дом Дракона» Постеры сериала «Дом Дракона» Постеры сериала «Дом Дракона»
Постеры сериала «Дом Дракона» Постеры сериала «Дом Дракона» Постеры сериала «Дом Дракона» Постеры сериала «Дом Дракона» Постеры сериала «Дом Дракона»
Теги
ВидеоДом ДраконаТрейлерHBO
Комментарии (7)

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Источник фотографий: Depositphotos

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