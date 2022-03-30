«Дом Дракона» показал свежие кадры и постер с датой выхода

Кабельный канал HBO наконец-то с уверенностью вступает в подготовку к возвращению в экранную вселенную «Песни Льда и Пламени» Джорджа Мартина. Официальный твиттер-аккаунт эпического фэнтези «Дом Дракона» опубликовал пачку свежих кадров и постер сериала. Плакат с драконьим яйцом громогласно сообщает дату премьеры долгожданного приквела «Игры престолов» — 21 августа.

Экранизация романа Джорджа Мартина «Пламя и кровь» рассказывает о первых Таргариенах Вестероса, переживших Рок Валирии и отыскавших новый дом на берегах Черноводного залива.

В 10-серийном первом сезоне снимаются Мэтт Смит, Эмма Дарси, Оливия Кук, Рис Иванс, Грэм Мактавиш, Эмили Кэри, Стив Туссэн, Милли Олкок, Уил Джонсон, Джон Макмиллан, Саванна Штейн, Тео Нейт и другие.

За фэнтези-эпик отвечают шоураннеры Райан Кондал («Колония») и режиссёр «Игры престолов» Мигель Сапочник. Кондал и Сара Ли Хесс написали сценарий, а Сапочник снял несколько эпизодов. Среди режиссёров первого сезона также значатся Клер Килнер («Пенниуорт»), Гита Патель и Грег Яйтанс («Банши»).