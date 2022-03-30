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«Дом Дракона» показал свежие кадры и постер с датой выхода

Кабельный канал HBO наконец-то с уверенностью вступает в подготовку к возвращению в экранную вселенную «Песни Льда и Пламени» Джорджа Мартина. Официальный твиттер-аккаунт эпического фэнтези «Дом Дракона» опубликовал пачку свежих кадров и постер сериала. Плакат с драконьим яйцом громогласно сообщает дату премьеры долгожданного приквела «Игры престолов» — 21 августа.

Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона»

Экранизация романа Джорджа Мартина «Пламя и кровь» рассказывает о первых Таргариенах Вестероса, переживших Рок Валирии и отыскавших новый дом на берегах Черноводного залива.

Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона» Кадры из сериала «Дом Дракона»

В 10-серийном первом сезоне снимаются Мэтт Смит, Эмма Дарси, Оливия Кук, Рис Иванс, Грэм Мактавиш, Эмили Кэри, Стив Туссэн, Милли Олкок, Уил Джонсон, Джон Макмиллан, Саванна Штейн, Тео Нейт и другие.

Постеры сериала «Дом Дракона» Промо-арт сериала «Дом Дракона»

За фэнтези-эпик отвечают шоураннеры Райан Кондал («Колония») и режиссёр «Игры престолов» Мигель Сапочник. Кондал и Сара Ли Хесс написали сценарий, а Сапочник снял несколько эпизодов. Среди режиссёров первого сезона также значатся Клер Килнер («Пенниуорт»), Гита Патель и Грег Яйтанс («Банши»).

Теги
ПостерыКадрыГалереяДом ДраконаHBO
Комментарии (8)

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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