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Первоисточник: www.spoilertv.com Прямая ссылка на новость:

«Настоящий детектив» — Джоди Фостер в касте и другие подробности четвёртого сезона

Источник: HBO

Вслед за официальным анонсом разработки четвёртого сезона антологии «Настоящий детектив» в сети появились первые предполагаемые подробности о новой телеглаве. Источником информации служит свежий выпуск индустриального бюллетеня Production Weekly, сообщающий возможную дату производственного старта, локацию, участницу актёрского состава и даже подзаголовок.

По данным издания, съёмочный процесс четвёртого сезона планируют начать этой осенью, а локациями могут стать Арктика или Аляска. Одну из ролей — персонажа по имени Дэнверс — может сыграть Джоди Фостер. Ну а название новой телеглавы — «Настоящий детектив: Страна ночи» (True Detective: Night Country).

Всю эту информацию ещё ждёт официальное подтверждение или опровержение. О сюжете четвёртого сезона пока никаких подробностей нет. Исполнительными продюсерами новых эпизодов проекта HBO выступают Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон и Барри Дженкинс («Лунный свет»).

Теги
Настоящий детективHBO
Комментарии (7)

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