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5
СЕРИАЛЫ
12 680
 
Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Дженсен Эклс рассказывает правду о супергеройской оргии в «Пацанах»

Источник: Amazon

Мы говорим — третий сезон «Пацанов», подразумеваем — супергеройская оргия. Говорим — супергеройская оргия, подразумеваем — третий сезон «Пацанов». А вы готовы к Herogasm? Если верить всем вовлечённым лицам, зрелище будет не для впечатлительных.

Вот и Дженсен Эклс нагнетает, при этом ловко обходя тему своего возможного участия в оргии:

Не скажу, как они сделали это, но… срань господня! Вот вам история: гулял я как-то по съёмочной площадке и подошёл к нашему оператору, который в это время жевал сэндвич вне съёмочной площадки. У него был очень обеспокоенный вид, и я спросил: «Чувак, что происходит? Как там вообще дела?», и он такой: «Мужик, я сегодня ТАКОЕ видел!»

Шоураннер Эрик Крипке неоднократно говорил, как его шокировала шестая серия сезона. По его словам, это самый безумный материал из всего отснятого им. Остаётся верить на слово.

В продолжении супергеройского мочилова вернутся Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джек Куэйд, Лас Алонсо, Томер Капон, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара и Джесси Т. Ашер. Среди новичков — Катя Винтер, Лори Холден, Шон Патрик Флэнери, Ник Уэкслер и Майлз Гастон Виллануева.

Комментарии (5)

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Источник фотографий: Depositphotos

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