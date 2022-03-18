Кейли Куоко вернулась к трезвой жизни в тизере второго сезона «Бортпроводницы»

Стюардесса-алкоголичка возвращается. Потоковый сервис HBO Max опубликовал тизер второго сезона чёрной комедии «Бортпроводница» с Кейли Куоко и заодно объявил дату возвращения сериала на экраны — свежие эпизоды начнут выходить 21 апреля.

После событий первого сезона Кэсси Боуден (Куоко) перебралась в Лос-Анджелес, бросила пить, продолжает трудиться бортпроводницей, а в свободное время подрабатывает агентом ЦРУ. Но эта своеобразная идиллия продлится недолго — скоро главная героиня вновь с головой окунётся в сумасшедшие шпионские игры.

В актёрский состав сериала также входят Сантьяго Кабрера, Шэрон Стоун, Шохре Агдашлу, Мо Макрэ, Калли Эрнандес, Джозеф Джулиана Сория, Шерил Хайнс, Мэй Мартин и Маргарет Чо. Шоураненром проекта выступает Стив Йоки, а в команде исполнительных продюсеров значатся Грег Берланти и Сара Шехтер.