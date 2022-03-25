«Я сильно колебался» — Оскар Айзек не спешил присоединяться к MCU после «Звёздных войн»

Несмотря на то, что Оскару Айзеку пророчат MCU-порабощение на ближайшие десять лет, актёр не спешил присоединяться к киновселенной — опыт «Звёздных войн» не проходит бесследно.

Я сильно колебался. Думал, ведь только что пережил опыт «Звёздных войн», был частью этой вселенной, и мне нравилось, но это отбирало почти всё моё время. Так что я хотел вернуться в мир небольшого кино. Когда мне пришло предложение от Marvel, мой инстинкт говорил, что согласиться будет ошибкой, но в Стивене есть что-то, что отзывается во мне.

Оскар Айзек, нашёл в персонаже родственную душу