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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

«Я сильно колебался» — Оскар Айзек не спешил присоединяться к MCU после «Звёздных войн»

Источник: Disney+

Несмотря на то, что Оскару Айзеку пророчат MCU-порабощение на ближайшие десять лет, актёр не спешил присоединяться к киновселенной — опыт «Звёздных войн» не проходит бесследно.

Я сильно колебался. Думал, ведь только что пережил опыт «Звёздных войн», был частью этой вселенной, и мне нравилось, но это отбирало почти всё моё время. Так что я хотел вернуться в мир небольшого кино. Когда мне пришло предложение от Marvel, мой инстинкт говорил, что согласиться будет ошибкой, но в Стивене есть что-то, что отзывается во мне.

 
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Стивен Грант — одна из личностей Марка Спектора, бывшего морпеха, страдающего от диссоциативного расстройства личности.

До премьеры сериала остаётся меньше недели — старт «Лунного Рыцаря» состоится 30 марта.

Теги
Лунный РыцарьОскар АйзекDisney+Marvel
Комментарии (1)

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