 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Создатель «Игры престолов» представляет: школа, ботаники и рок-н-ролл в трейлере новой комедии Netflix Вылитая Мильва! Сафия Ингар получила роль в третьем сезоне «Ведьмака» Феминизм и пенисы в трейлере комедии «Распутница» от Пола Фига Несгибаемая Галь Гадот на съёмках нового шпионского экшена «Каменное сердце» (фото) Телеовощи. Выпуск 436: Горец и предубеждение
СЕРИАЛЫ
104
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Сиквел «Секса в большом городе» продлён на второй сезон

Источник: HBO Max

Стильные бабули с Манхэттена обязательно вернутся. Потоковый сервис HBO Max оформил официальное продление многосерийной драмеди «И просто так» — сиквелу некогда безумно популярного «Секса в большом городе».

Удивляться, видимо, не стоит — ещё зимой глава программного отдела HBO Кейси Блойс заявил, что «И просто так» стал самым успешным оригинальным сериалом цифровой платформы. Короче, официальный анонс был делом времени.

В свежих эпизодах истории о бурной личной жизни обитательниц современного Нью-Йорка к своим ролям обязательно вернутся Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Пост шоураннера по-прежнему занимает Майкл Патрик Кинг.

Теги
И просто такHBO Max
Комментарии

Ещё на эту тему

3Кейли Куоко вернулась к трезвой жизни в тизере второго сезона «Бортпроводницы» 12Энсел Элгорт, Кен Ватанабе и якудза в трейлере триллера «Полиция Токио: Отдел нравов» 11Розарио Доусон борется за жизнь в трейлере постапокалиптики «Демилитаризованная зона»

Тоже интересно

Далее на КГ

2
К чёрту интригу! Хью Грант ответил на слухи о роли Доктора Кто
 3
Кристиан Бэйл замешан в пересъёмках «Тора 4»
 1
Зрелищно-унылая демонстрация женской силы в геймплейном ролике Forspoken
 1
Свежий тизер экшена Halo рассказывает о надежде
 2
Кристина Риччи вернулась в семейку Аддамс в новом сериале Тима Бёртона
 0
Анонсирована новая игра по «Охотникам за привидениями» — Ghostbusters: Spirits Unleashed
 9
«Это позорище!» — режиссёр Marvel раскритиковал «Чудо-женщину: 1984»
 1
Актёры соглашаются сниматься в новом фильме Кристофера Нолана, не зная, кого им предстоит играть
 5
«Трон 3» ближе, чем мы думаем: Джаред Лето и Disney в поте лица работают над фильмом
 5
Дамблдор и его агенты готовятся к миссии в первом отрывке «Фантастических тварей 3»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3ЕВА
 
 
0Телеовощи – 436: Горец и предубеждение
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 507: «Проект „Адам“», «Я краснею», «Сирано»
 
2Ноль кадров в секунду – 413: Не про игры
 
4ЕВА – 468: Мило отсталая
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru