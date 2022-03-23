Сиквел «Секса в большом городе» продлён на второй сезон

Стильные бабули с Манхэттена обязательно вернутся. Потоковый сервис HBO Max оформил официальное продление многосерийной драмеди «И просто так» — сиквелу некогда безумно популярного «Секса в большом городе».

Удивляться, видимо, не стоит — ещё зимой глава программного отдела HBO Кейси Блойс заявил, что «И просто так» стал самым успешным оригинальным сериалом цифровой платформы. Короче, официальный анонс был делом времени.

В свежих эпизодах истории о бурной личной жизни обитательниц современного Нью-Йорка к своим ролям обязательно вернутся Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Пост шоураннера по-прежнему занимает Майкл Патрик Кинг.