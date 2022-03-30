Колин Фёрт — главный подозреваемый в тизере драмы «Лестница»

История одного убийства в Северной Каролине. Стриминговый сервис HBO Max опубликовал тизер драматического мини-сериала «Лестница» с впечатляющим актёрским составом, который возглавляют Колин Фёрт и Тони Колетт.

Основанная на реальных событиях история одной с виду благополучной семьи стартует на видеосервисе 5 мая.

Фёрт играет американского писателя и отца дружного семейства Майкла Питерсона, обвинённого в смерти собственной жены Кэтлин (Колетт). Авторы пообещали драматическую историю с обилием шокирующих поворотов.

В проекте шоураннеров Антонио Кампоса («Дьявол всегда здесь») и Мэгги Кон («Американская история преступлений») также снимаются Майкл Сталберг, Жюльет Бинош, Дэйн Дехаан, Оливия Деджонг, Софи Тёрнер, Патрик Шварценеггер, Одесса Янг и другие.