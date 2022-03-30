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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

При одном условии: Карен Гиллан прокомментировала своё возможное возвращение в «Доктора Кто»

Источник: BBC

Карен Гиллан играла спутницу Доктора в сериале «Доктор Кто», хотя внимательные поклонники наверняка знают, что её скромный хувианский дебют был раньше, ещё во времена эпохи докторства Дэвида Теннанта — в той же серии появляется и Питер Капальди, который спустя несколько сезонов стал Двенадцатым Доктором.

В преддверии работы над новым сезоном «Доктор Кто» оброс инсайдами вроде того, что следующим Повелителем Времени будет Хью Грант. Поговаривал также о возвращении Дэвида Теннанта с Кэтрин Тейт, так что волна слухов докатилась и до Карен Гиллан. И актриса, в общем, совсем не против вернуться в сериал.

Никогда не говори «никогда». Если бы меня позвали, я с радостью вернулась бы. Это было бы действительно потрясающе. Если бы это было возможно, я бы хотела вернуться вместе с Мэттом Смитом и Артуром Дарвиллом.

 
Карен Гиллан

Мэтт Смит, понятно, играл Одиннадцатого Доктора, а Артур Дарвилл — мужа Эми (персонажа Карен Гиллан) Рори.

Ранее продюсер «Доктора Кто» рассказал о прощании с Доктором Джоди Уиттакер.

Теги
Доктор КтоКарен Гиллан
Комментарии (1)

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