Стивен Кинг вышел из чата. Apple TV+ показал трейлер сериала «Сияющие» с Элизабет Мосс

За первые две секунды трейлера «Сияющих» героиня Элизабет Мосс успевает показать целых три версии собственной жизни. Её героиня, журналистка по имени Кирби, выживает после нападения маньяка и пытается разобраться с новой реальностью. Иными словами, та же Джун Осборн из «Рассказа служанки», только в других декорациях.

Вьетнамские флешбэки касаются и сюжета. Харперу (Джейми Белл), который охотится на персонажа Мосс, нужно подпитываться от её таланта, чтобы продолжать жить так, как он хочет. Звучит круто, если не читать роман «Доктор Сон» Стивена Кинга, продолжение «Сияния». Но к создателям сериала никаких вопросов, они снимали по роману Лорен Бьюкес.

В проекте Apple TV+ снялись Эми Бреннеман, Филлипа Су, Джейми Белл, Кристофер Денэм, Дианна Рид Фостер, Вагнер Моура, Марк Грэйпи, Бриджет Бисли, Крис Чок и другие.

Премьера сериала — 29 апреля.