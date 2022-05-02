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Жертва злобных русских и его знакомые на постерах четвёртого сезона «Очень странных дел»

Стриминговый сервис потихоньку подготавливает неожиданно сократившуюся армию своих подписчиков к возращению мистического триллера «Очень странные дела». В сети появились свежие персонажные постеры четвёртого сезона — с сидельцем кошмарного гулага Джимом Хоппером (Дэвид Харбор), Джойс Байер (Вайнона Райдер) и любителем теорий заговора Мюрреем Бауманом (Бретт Гельман).

Первая часть сезона выйдет на цифровой платформе 27 мая.

Постеры сериала «Очень странные дела» Постеры сериала «Очень странные дела» Постеры сериала «Очень странные дела»

А впереди ещё уйма плакатов, потому что актёрский состав у продолжения внушительный — помимо уже получившей персональный постер Милли Бобби Браун в сериале братьев Дафферов снимаются Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Сэди Синк, Майя Хоук, Том Влашиха, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Эдуардо Франко, Шерман Огастес, Мейсон Дай, Никола Джурицко и Джозеф Куинн.

Теги
ПостерыГалереяОчень странные дела
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Источник фотографий: Depositphotos

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