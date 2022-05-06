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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Встречайте! Главные герои сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

События с кастингом на главные роли в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы» разворачиваются предсказуемо. В апреле на главную роль выбрали подозрительно белого паренька Уокера Скобелла («Проект „Адам“»), но уже исправились. На остальные центральные партии отыскались правильные юные актёры. Итак, Леа Сава Джеффрис («Империя») сыграет Аннабет Чейз, дочурку Афины, а роль сатира Гровера Андервуда досталась Арьяну Симхадри.

Промо-арт сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

В основе многосерийного фэнтези — одноимённая книжная серия Рика Риордана. Главный герой истории — юный полубог Перси Джексон (Скобелл), сын Посейдона, чьи приключения начинаются, когда он отправляется в летний лагерь для детей олимпийский богов.

Риордан состоит в команде исполнительных продюсеров, а также числится шоураннером проекта и сценаристом пилота в соавторстве с Джоном Стейнбергом («Чёрные паруса»). Съёмки стартуют летом.

Теги
КастингГалереяПерси Джексон и ОлимпийцыDisney+
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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