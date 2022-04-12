Перси Джексон отыскался — главную роль в «Перси Джексоне и Олимпийцах» сыграет звезда «Проекта „Адам“»

С юным полубогом наконец определились. Многосерийное фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» от Disney+ отыскало исполнителя главной роли — сына Посейдона и смертной женщины сыграет Уокер Скобелл из фантастического экшена Шона Леви и Райана Рейнольдса «Проект „Адам“».

Сериал зиждется на одноимённой книжной серии Рика Риордана, перенесшей классические мифы Древней Греции в современный мир. Главный герой истории — юный полубог Перси Джексон, чьи приключения начинаются, когда он отправляется в летний лагерь для детей олимпийский богов. В пенталогию входят романы «Похититель молний», «Море чудовищ», «Проклятие Титана», «Лабиринт смерти» и «Последнее Пророчество».

Риордан входит в команду исполнительных продюсеров сериала, а также числится шоураннером проекта и сценаристом пилота в соавторстве с Джоном Стейнбергом («Чёрные паруса»). Съёмки первого сезона планируют начать летом.