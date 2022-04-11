Джон Бернтал за решёткой в трейлере криминальной драмы от авторов «Прослушки»

Это долгая история с множеством неожиданных поворотов. Кабельный канал HBO презентовал полноценный трейлер криминальной драмы «Мы владеем этим городом» с Джоном Бернталом и доброй половиной каста «Прослушки». А всё наверняка потому что проектом заправляют создатели культового сериала Дэвид Саймон и Джордж Пелеканос.

Премьера мини-сериала намечена на 25 апреля.

Шестисерийная адаптация одноимённой книги Джастина Фентона, основанной на реальных событиях, расскажет о коррупции в рядах балтиморских полицейских. Сержант Уэйн Дженкинс (Бернтал) и его коллеги промышляли грабежами, подтасовкой улик и прочими преступлениями.

В актёрском составе также значатся Вунми Мосаку, Джэми Гектор, Маккинли Белчер III, Даррел Бритт-Гибсон, Джош Чарльз, Дагмара Доминчик, Роб Браун, Дон Харви и другие. За режиссуру отвечает Рейнальдо Маркус Грин («Король Ричард»).