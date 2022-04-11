 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Шедевр! Первые отзывы о «Варяге» — лучшем фильме Роберта Эггерса Неделя сериалов на КГ — главные новости 4–10 апреля Дьявол и подонок — вышел трейлер второго сезона «Очень британского скандала» Небула в опасности! Карен Гиллан в образе передаёт привет со съёмок «Стражей галактики 3» (фото) Пираты, морские дьяволы и полный хаос — вышел трейлер весеннего спецэпизода «Доктора Кто»
СЕРИАЛЫ
69
 
Прямая ссылка на новость:

Джон Бернтал за решёткой в трейлере криминальной драмы от авторов «Прослушки»

Это долгая история с множеством неожиданных поворотов. Кабельный канал HBO презентовал полноценный трейлер криминальной драмы «Мы владеем этим городом» с Джоном Бернталом и доброй половиной каста «Прослушки». А всё наверняка потому что проектом заправляют создатели культового сериала Дэвид Саймон и Джордж Пелеканос.

Премьера мини-сериала намечена на 25 апреля.

Шестисерийная адаптация одноимённой книги Джастина Фентона, основанной на реальных событиях, расскажет о коррупции в рядах балтиморских полицейских. Сержант Уэйн Дженкинс (Бернтал) и его коллеги промышляли грабежами, подтасовкой улик и прочими преступлениями.

В актёрском составе также значатся Вунми Мосаку, Джэми Гектор, Маккинли Белчер III, Даррел Бритт-Гибсон, Джош Чарльз, Дагмара Доминчик, Роб Браун, Дон Харви и другие. За режиссуру отвечает Рейнальдо Маркус Грин («Король Ричард»).

Теги
ВидеоМы владеем этим городомТрейлерHBO
Комментарии

Ещё на эту тему

21Грязный коп Джон Бернтал в тизере криминальной драмы от создателей «Прослушки» 17Гейский «Аквамен»: Шарлиз Терон продюсирует ЛГБТ-сериал по комиксу DC 9«Шерлок Холмс» Роберта Дауни-младшего продолжится в сериалах

Тоже интересно

4Режиссёр «Морбиуса» знал финал «Мстителей» задолго до премьеры 29«Оскар» Тому Холланду! Актёру предложили провести церемонию награждения 9Капитан Пикар и его враг Кью на кадрах второго сезона космофантастики «Звёздный путь: Пикар» 24Не Ваня, а Витя. Эллиот Пейдж на первом кадре из третьего сезона «Академии Амбрелла» 21А разговоров-то было! Космическое кино с Томом Крузом оказалось очень даже приземлённым

Далее на КГ

3
ЛГБТ-романтика «Доктора Кто»: отношения Доктора и его спутницы выйдут на новый уровень в весеннем эпизоде
 0
КГ играет: In Sound Mind, часть 2
 27
«Бэтмен» выйдет на HBO Max 18 апреля! (видео)
 0
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
 7
Посвежевшая Ребел Уилсон возвращается в школу в комедии «Выпускной класс» (видео)
 8
«Я не Спилберг. И никогда не смогу им стать» — трезвая самооценка режиссёра фильма «Мир Юрского периода: Господство»
 0
Рейтинг Winline возвращается и дарит LITE подписки на CYBERSHOKE!
 6
Всё по плану: «Соник в кино 2» стремительно побеждает, «Скорая» Майкла Бэя громко проваливается
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 4–10 апреля
 0
Неделя аниме на КГ — главные новости 4–10 апреля
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
8Телеовощи – 439: Как росли спартанцы
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 510: «Пузырь» Джадда Апатоу и уход Брюса Уиллиса
 
4Ноль кадров в секунду – 416: Возвращение
 
 
7ЕВА – 471: Попаданцы по воланчику
 
3Телеовощи – 438: Женский квикенинг
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru