ЛГБТ-романтика «Доктора Кто»: отношения Доктора и его спутницы выйдут на новый уровень в весеннем эпизоде

Отведённое Джоди Уиттакер время в шкуре 13-го Доктора неумолимо подходит к концу, но это вовсе не значит, что она не сможет хорошенько порадовать зрителей напоследок. Уже 17 апреля выйдет весенний спецэпизод «Доктора Кто» «Легенды о морских дьяволах», но не дайте заголовку сбить вас с толку — кому есть дело до всей это нечисти, когда речь идёт о чистом и искреннем чувстве двух женщин.

Всё так, спутница Доктора может стать его спутнице по жизни — намёки на нетрадиционные отношения героинь Уиттакер и Мандип Гилл, наконец, обретают реальные черты. И вам никуда от этого не деться.

Вот, что рассказал без пяти минут бывший шоураннер сериала Крис Чибнелл:

Я думаю, в новогоднем спецвыпуске Яз и Доктор намекнули, что у них есть чувства друг к другу, которые они подавляют и о которых молчат. Так что, им есть, что обсудить, и вы увидите, как это происходит в весеннем эпизоде.

Вторит ему и сама Гилл:

Их разговор ещё не завершен, но они всё же значительно продвинулись вперед по сравнению с тем, что было в новогоднем выпуске. Будет много открытых и честных бесед.

Терять-то в любом случае нечего — дно, вон оно, уже здесь.

Исправлять ситуацию в новом сезоне дерзнёт опытный боец Рассел Т. Дэвис с помощью нового или, чем чёрт не шутит, старого Доктора. Но уже без Уиттакер.