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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Нужен Доктор? Рассел Т. Дэвис подтвердил, что поиски нового Повелителя Времени уже начались

Источник: BBC One

Вокруг того, кто же сыграет нового Повелителя Времени в сериале «Доктор Кто», создаётся почти столько же интриги, сколько вокруг следующего агента 007. Прошлый и, наконец, вернувшийся шоураннер проекта Рассел Т. Дэвис подтвердил, что поиски Четырнадцатого Доктора уже стартовали.

Ранее выяснилось, что текущий шоураннер «Доктора Кто» Крис Чибнелл возвращает ключи от Тардис и покидает сериал вместе с актрисой Джоди Уиттакер, сыгравшей Тринадцатого Доктора. К сожалению, последние сезоны почти убили «Доктора Кто» (11 сезон стартовал в Великобритании с 11 млн. просмотров, а финишировал с антирекордными 4,69 млн.), который в своё время титаническими усилиями перезапустил как раз Рассел Т. Дэвис. Сам факт решения вернуть его в проект — это крик о помощи.

Концепция личности Доктора включает в себя его способность регенерировать. Не справившись со смертельной опасностью, Повелитель Времени меняется. Благодаря этой особенности сериал может идти вечно.

Ну а теперь о главном. Какие варианты? Давайте откровенно, сам факт того, что кто-то попал в открытый список, скорее всего, только уменьшает шансы, но тем не менее: Олли Александр, Крис Маршалл, Микаэла Коэл, Майкл Шин и даже Пол Макганн, который уже играл Доктора в фильме 1996 года.

Теги
Доктор Кто
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Источник фотографий: Depositphotos

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