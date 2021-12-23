В России разрабатывают настольную игру по «Мандалорцу»

Российское издательство настольных игр Hobby World договорилось с Disney о создании собственной настолки по «Звёздным войнам». Да, уже в 2022 году на свет появится официальная российская игра по культовой вселенной. Но забавнее всего даже не это, а то, что в основу её лёг сериал, в России до сих пор не выходивший (официально) — «Мандалорец».

Добро пожаловать на планету Сорган! Пока Мандалорец обучает жителей деревни защищать свои дома, малыш Грогу отдыхает на ферме, веселит детей и гоняется за лягушками. Вы тоже можете поиграть вместе с ним! Устройте весёлые лягушачьи бега и попробуйте угадать, какие лягушки выйдут победителями. Цитата из пресс-релиза

Судя по всему, игра «Мандалорец: Грогу и лягушачьи бега» будет ориентирована даже не на «своровавших» сериал на торрентах россиян, а на их маленьких детишек. Но иногда такие простенькие игры оказываются достаточно хорошо продуманы, чтобы увлечь собой публику всех возрастов. Понадеемся, что перед нами окажется один из таких случаев и подождём подробностей.