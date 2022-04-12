Третий сезон «Для всего человечества» получил дату выхода (видео)

Шёл альтернативный 1995 год, где США и СССР боролись за Марс. В общем, космическая гонка далека от завершения. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал видео-анонс премьерной даты третьего сезона космической сказки «Для всего человечества». Продолжение стартует 10 июня.

В сериале снимаются Юэль Киннаман, Майкл Дорман, Сара Джонс, Шантель Вансантен, Ренн Шмидт, Джоди Бальфур и другие.

Сериал Рональда Д. Мура («Звёздный крейсер „Галактика“») рассказывает об альтернативной реальности, где международное соперничество в освоении космоса продолжается и усиливается. Во втором сезоне бравые, миролюбивые американцы воевали со злобным советским захватчикам лунных просторов, а в третьем в роли театра боевых действий выступает Марс.