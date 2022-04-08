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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

71 день в одиночку в Антарктике: Том Хиддлстон сыграет в драме Apple «Белая тьма»

Источник: AMC

Том Хиддлстон сыграет в новом cериале Apple TV+ «Белая тьма» (White Darkness), основанном на одноимённой книге журналиста Дэвида Гранна о бывшем армейском офицере Генри Уорсли, который в одиночку провёл 71 день в Антарктике.

Это реальная история. Уорсли хотел стать первым человеком, пересёкшим Антарктику без посторонней помощи, и за 71 день экспедиции он успел преодолеть 1470 км, но потом здоровье не выдержало — исследователя доставили в больницу. Спасти не смогли, он умер от полиорганной недостаточности. До цели Генри Уорсли оставалось всего 48 км.

Шоураннеры «Белой тьмы» — Су Хью («Убийство», «Террор») и Марк Хейман («Чёрный лебедь», «мама!»). Режиссёром проекта выступит Кристоффер Нюхольм («Молодой Морс», «Табу»), сценарий напишет Крис Данлоп («Чистота»). Сериал посвятят темам мужества, любви, семьи и пределов человеческих возможностей.

Теги
КастингБелая тьмаТом Хиддлстон
Комментарии (3)

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