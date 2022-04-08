Атака клонов: сериал «Тёмное дитя» с новой Женщиной-Халком получит продолжение

Слишком много клонов не бывает — AMC Networks приняла решение возродить успешный фантастический сериал «Тёмное дитя», открывший миру Татьяну Маслани со всей её многогранностью. Продолжение будет называться «Тёмное дитя: Отголоски» (Orphan Black: Echoes), а создатель оригинала Джон Фоусет («Человек в высоком замке») вернётся в качестве режиссёра и исполнительного продюсера.

Сообщается, что новый сериал, действие которого развернётся в ближайшем будущем, погрузится в исследование научного манипулирования человеческим существованием. Он расскажет о группе женщин, чьи жизни тесно переплетаются, которые отправляются в захватывающее путешествие в попытках разгадать тайну своей личности.

Создателем и шоураннером проекта значится Анна Фишко («Бойтесь ходячих мертвецов», «Колония»), а вот ответа на главный вопрос — вернётся ли сама Маслани, — пока нет. Но надежды откровенно немного — сейчас актриса плотно занята в собственном сериал Marvel «Женщина-Халк». Про остальных членов актёрского состава также ничего не сообщается.

Но на самом деле это уже не первый спин-офф завершившегося в 2017 году сериала. Пару лет назад вышел подкаст с Маслани, Джорданом Джаварисом, Эвелин Брошу и Кристианом Бруном — его действие происходит спустя восемь лет после событий финала «Тёмного дитя», так что кое-что о судьбе героев нам всё же известно.