Татьяна Маслани принесёт Слово Божье «Перри Мейсону» от HBO и Роберта Дауни-младшего

Не прошло и десяти лет, как продюсерский проект Роберта Дауни-младшего («Мстители: Финал», «Судья») — детективный мини-сериал «Перри Мейсон» — сдвинулся с мёртвой точки. Кабельный канал HBO продолжает пополнять актёрский состав: к исполнителю титульной роли Мэттью Ризу («Американцы») на днях примкнула Татьяна Маслани («Тёмное дитя»).

Адаптация серии романов Эрла Стэнли Гарднера о прославленном адвокате Перри Мейсоне отправит героя назад в прошлое, в Лос-Анджелес 1932 года, где бушуют Великая депрессия и великие события: Олимпийские игры, фотография, нефтедобыча. И одно похищение ребёнка. Побитый жизнью, войной и несчастливым браком частный сыщик берётся за расследование в надежде наконец обрести искупление.

Маслани досталась роль Сестры Элис — лидера Светлой Ассамблеи Божьей, читающей по три проповеди в день голодной пастве в церкви и по радио на всю страну. Шоувумен, политик и проводник Господа в Город ангелов, дамочка обладает большой властью и строит далеко идущие, известные только ей одной планы.

Режиссёрское кресло проекта занял Тим Ван Паттен («Чёрное зеркало», «Игра престолов»). Над сценарием трудятся шоураннеры Рон Фицджералд («Мир Дикого Запада») и Ролин Джонс («Подпольная империя»). Все трое выступают исполнительными продюсерами наряду с Робертом и Сьюзан Дауни. Производство ведёт Team Downey.