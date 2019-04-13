«Вероника Марс» — тизер и дата выхода возрождённого Hulu детектива

Восьмисерийное продолжение детективной драмы «Вероника Марс» от Hulu обзавелось первым тизером. Представшая в полюбившемся образе Кристен Белл («Хорошее место») собирается на очередное расследование, попутно жалуясь на ад, творящийся в прибрежном городке Нептун в весенние каникулы.

К несчастью, ад заключается не только в выпущенных на свободу школьниках, мешающих просто дойти до машины, но и в нескольких убийствах оных. Родители одной из жертв обращаются в частное детективное агентство Марсов с просьбой найти убийцу их сына. Разгадывая страшную тайну, Вероника оказывается между молотом и наковальней: рабочим классом, страдающим от стремительного оттока туристов с деньгами, и элитой, не чающей сплавить этот фоновый шум из городка.

К своим ролям также вернутся Энрико Колантони, Джейсон Доринг, Райан Хансен, Перси Даггс III, Фрэнсис Капра, Дэвид Старзик, Макс Гринфилд и Адам Роуз. К ним примкнут Донн Льюис, Кирби Хауэлл-Баптисте и Дж. К. Симмонс.

Автор проекта Роб Томас («Я — зомби») отвечает за сценарий, а также выступает исполнительным продюсером наряду с Белл. Производством занимаются Spondoolie Productions и Warner Bros. TV. Новая порция приключений Вероники Марс выйдет на потоковом сервисе Hulu 26 июля.