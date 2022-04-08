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Первоисточник: www.radiotimes.com Прямая ссылка на новость:

Создатель «Шерлока» готов взяться за пятый сезон уже завтра

Источник: BBC

Эта песня будет длиться вечно или как минимум до тех пор, пока своё веское и однозначное «нет» не скажут исполнители главных ролей. Журналисты в очередной раз подняли вопрос о возвращении «Шерлока», и отдуваться пришлось соавтору сериала Стивену Моффату, который заявил, что не ему решать, потому что будь это так, он взялся бы за продолжение хоть завтра.

О потенциальном пятом сезоне некогда безумно популярного сериала у Моффата поинтересовалось британское издание Radio Times. И шоураннер всю ответственность переложил на Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримана.

Я бы снова взялся за «Шерлока» хоть завтра. Вопрос не ко мне. Марк Гэтисс взялся бы за него хоть завтра, как и Сью Верчью. Мы бы все взялись за него снова. Но всё зависит от Бенедикта и Мартина. Они были очень верны этому сериалу многие годы, даже когда он стал их самым низкооплачиваемым проектом. Не думаю, что сейчас они хотят к нему возвращаться, и это справедливо, совершенно справедливо.

Но если кто-то думает, что именно я препятствую возвращению «Шерлока» на экраны, то я с уверенностью заявляю: если бы все остальные согласились вернуться, я взялся бы за сценарий продолжения уже завтра.

 
Стивен Моффат, виртуозно переадресовал

Виновные установлены. Камбербэтчу с Фриманом теперь наверняка не отвертеться от очередного раунда расспросов о возвращении к прославившим их ролям.

Теги
Шерлок
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