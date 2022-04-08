 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Небула в опасности! Карен Гиллан в образе передаёт привет со съёмок «Стражей галактики 3» (фото) Аниме-фильм «Уютный поход» обзавёлся тизером В июле начнётся показ попаданческого фэнтези «Жизнь перерождённого мудреца в другом мире» «Гарем в лабиринте другого мира» — дата выхода и другие подробности исекая, суть которого ясна из названия ЕВА-471: Прямая трансляция
СЕРИАЛЫ
206
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

«Без обид» — Стивен Моффат не вернётся в «Доктора Кто»

Источник: BBC One

Бывший шоураннер «Доктора Кто» Стивен Моффат, он же создатель «Шерлока», подтвердил, что не будет работать над продолжением легендарного сериала.

Думаю, могу с уверенностью сказать, что не вернусь в «Доктора Кто». Можете об этом больше не беспокоиться. Я работал над созданием этого сериала шесть сезонов подряд и даже представить не могу, что возвращаюсь. Я не могу. Просто не получается себе вообразить. Я люблю этот сериал, не хочу, чтобы кто-то думал, что мне перестал нравиться проект. Я был влюблён в каждую секунду своей работы, хотя некоторые из них были просто адскими. Но я всё равно продолжал работать и многое сделал. Так что говорю это без обид, неуважения и уж совершенно точно не брезгуя прекрасными воспоминаниями — я больше не буду шоураннером «Доктора Кто».

 
Стивен Моффат

Звучит как лёгкая ностальгия с нотками ПТСР, но предельно однозначно, что для хитреца Моффата, пожалуй, редкость.

Может, Стивена Моффата нам и не видать, как своих ушей, зато из неизбежного впереди новый спецэпизод «Доктора Кто» от текущего шоураннера проекта Криса Чибнелла, после ухода которого посттравматический стресс обеспечен не ему, а фандому.

Теги
Доктор Кто
Комментарии

Ещё на эту тему

2Пираты, морские дьяволы и полный хаос — вышел трейлер весеннего спецэпизода «Доктора Кто» 5Хью Грант — новый Доктор Кто? 15К чёрту интригу! Хью Грант ответил на слухи о роли Доктора Кто

Тоже интересно

22«Русалочка» всё темнее — в диснеевской сказке появится звезда «Бриджертонов» Симон Эшли 3«Призрак в доспехах: Комплекс одиночки 2045» — дата премьеры и основной трейлер второго сезона аниме 13Кристофер Нолан никак не угомонится! Он взял ещё несколько актёров в свой следующий фильм 0«Магическая битва 0» обошла по сборам в японском прокате аниме «Красавица и дракон» и «Детектив Конан: Алая пуля» 7Кристофера Ллойда не обрадовала замена Эрика Штольца на Майкла Дж. Фокса в «Назад в будущее»

Далее на КГ

5
Не шучу: Джим Керри завершает актёрскую карьеру
 2
Слишком горяч: Александр Скарсгард объяснил, почему в начале карьеры его не воспринимали всерьёз
 13
Польская эротика возвращается! Вышел трейлер априори скандального фильма «365 дней: Этот день»
 0
«Телеовощи» — прямая трансляция
 0
«Ультрамен: Новый герой» — опенинг второго сезона аниме
 22
Оскандалившемуся Эзре Миллеру уже нашли замену на роль Флэша
 0
Оригинальный аниме-фильм «Пузырь» обзавёлся новым тизером
 16
Режиссёр Сэм Рэйми считает, что легко можно снять «Человека-паука 4» с Тоби и Кирстен
 7
Романтический триллер про двух ассасинов с Энтони Маки и Приянкой Джонас уходит посылкой на Amazon
 4
«Красавица и дракон» — первые три минуты нового фильма автора «Дитя Чудовища»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Ноль кадров в секунду – 416: Возвращение
 
 
6ЕВА
 
 
3Телеовощи – 438: Женский квикенинг
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 509: «Чудаки навсегда», «Оскар 2022» и Уилл Смит
 
1Ноль кадров в секунду – 415: Школа Кей-Кота
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru