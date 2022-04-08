«Без обид» — Стивен Моффат не вернётся в «Доктора Кто»

Бывший шоураннер «Доктора Кто» Стивен Моффат, он же создатель «Шерлока», подтвердил, что не будет работать над продолжением легендарного сериала.

Думаю, могу с уверенностью сказать, что не вернусь в «Доктора Кто». Можете об этом больше не беспокоиться. Я работал над созданием этого сериала шесть сезонов подряд и даже представить не могу, что возвращаюсь. Я не могу. Просто не получается себе вообразить. Я люблю этот сериал, не хочу, чтобы кто-то думал, что мне перестал нравиться проект. Я был влюблён в каждую секунду своей работы, хотя некоторые из них были просто адскими. Но я всё равно продолжал работать и многое сделал. Так что говорю это без обид, неуважения и уж совершенно точно не брезгуя прекрасными воспоминаниями — я больше не буду шоураннером «Доктора Кто». Стивен Моффат

Звучит как лёгкая ностальгия с нотками ПТСР, но предельно однозначно, что для хитреца Моффата, пожалуй, редкость.

Может, Стивена Моффата нам и не видать, как своих ушей, зато из неизбежного впереди новый спецэпизод «Доктора Кто» от текущего шоураннера проекта Криса Чибнелла, после ухода которого посттравматический стресс обеспечен не ему, а фандому.