В «Мистер и миссис Смит» замена — вместо Фиби Уоллер-Бридж жену Дональда Гловера сыграет Майя Эрскин

Прошлой осенью из многообещающего (нет) сериала Amazon «Мистер и миссис Смит» из-за непримиримых творческих разногласий выбыла исполнительница главной женской роли Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»). И ей наконец-то отыскали замену. Супругу главного героя в исполнении Дональда Гловера в многосерийной версии комедийного боевика сыграет Майя Эрскин («ПЕН15»).

В неизвестно кому понадобившемся переосмыслении экшен-комедии речь идёт о супругах, которые в один прекрасный день выясняют, что его вторая половина — суперагент, работающий на конкурирующую фирму. Более того, главные герои получают от начальства приказ о взаимном устранении.

Гловер также числится одним из создателей многосерийного проекта и его исполнительным продюсером. Соавтором и шоураннером сериала выступает Франческа Слоун («Фарго»).