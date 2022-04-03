 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Агент Колсон присоединился к пассажирам поезда «Сквозь снег» В июле начнётся показ попаданческого фэнтези «Жизнь перерождённого мудреца в другом мире» Александра Даддарио сыграет главную роль в «Мэйферских ведьмах» Эн Райс Неделя игр на КГ — главные новости 21–27 марта Звезда «Дэдпула» Морена Баккарин сделает месть Пирса Броснана сексуальной
11
СЕРИАЛЫ
1 996
 
Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Роза Салазар возвращается в трейлере второго сезона «Отмены»

Анимационный сериал «Отмена» с Розой Салазар в главной роли получил продление на второй сезон ещё в конце 2019-го, и с тех пор из-за отсутствия новостей большинство зрителей наверняка успело о проекте позабыть. Меж тем продолжение отсняли и наконец-то готовы его показать. Видеосервис Amazon презентовал трейлер второго сезона, который стартует 29 апреля.

Фантастическая драма рассказывает о пережившей автомобильную аварию Альме (Салазар). После инцидента девушка обретает способность путешествовать сквозь пространство и время. Альма использует свои удивительные возможности, чтобы раскрыть тайну гибели отца. А во втором сезоне к невероятным приключениям главной героини присоединяется её старшая сестра Бекка (Анжелика Кабрал).

В актёрском составе также состоят Боб Оденкёрк, Констанс Мари, Джон Корбетт, Тайлер Пози и другие. Создателями сериала выступают соавторы «Коня БоДжека» Рафаэль Боб-Ваксберг и Кейт Парди.

Теги
ВидеоОтменаТрейлер
Комментарии (11)

Ещё на эту тему

7Том Холланд и Саша Лэйн на съёмках триллера «Переполненная комната» (фото) 9На тизер «Пацанов» пожаловались 20 млн раз 1Джош Бролин обращается к богу в тизере таинственной драмы «Внешний круг»

Тоже интересно

15«Пульса не было»: Боб Оденкёрк рассказал, как едва не умер на съёмках «Лучше звоните Солу» 0Неделя сериалов на КГ — главные новости 21–27 марта 2Впечатления: Демо Sifu 1Дамблдор призывает колдовством правильный кинотеатральный формат для «Фантастических тварей 3» (фото) 4Николас Кейдж пытается спасти Педро Паскаля в свежем отрывке комедии «Невыносимый груз огромного таланта»

Далее на КГ

7
Том Холланд и Саша Лэйн на съёмках триллера «Переполненная комната» (фото)
 0
«Локи» — самый популярный сериал MCU на Disney+
 2
Сбавим обороты. «Лунный Рыцарь» — единственный проект Оскара Айзека в Marvel
 30
Уилл Смит может забыть, что у него есть экшен про амнезию на Netflix
 17
«Морбиус» впился в шею домашнего проката и грозится высосать $ 40 млн
 4
Судьба мультивселенной в их руках — вышел свежий тизер «Доктора Стрэнджа 2»
 0
«Назад в кино» — «Семь самураев» (Shichinin no Samurai, 1953)
 10
Эндрю Гарфилд не будет комментировать возможное участие в «Новом Человеке-пауке 3»
 4
«Никогда не были на съёмках» — режиссёр «Стражей галактики» об участии Брэдли Купера и Вина Дизеля
 23
Сила Уилла Смита: одним махом «Плохих парней 4» убивахом
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Телеовощи – 438: Женский квикенинг
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 509: «Чудаки навсегда», «Оскар 2022» и Уилл Смит
 
0Ноль кадров в секунду – 415: Школа Кей-Кота
 
 
8ЕВА – 470: Матёрые уставшие анимешники
 
6Телеовощи – 437: Биг Мак в поисках злодея
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru