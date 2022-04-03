Роза Салазар возвращается в трейлере второго сезона «Отмены»

Анимационный сериал «Отмена» с Розой Салазар в главной роли получил продление на второй сезон ещё в конце 2019-го, и с тех пор из-за отсутствия новостей большинство зрителей наверняка успело о проекте позабыть. Меж тем продолжение отсняли и наконец-то готовы его показать. Видеосервис Amazon презентовал трейлер второго сезона, который стартует 29 апреля.

Фантастическая драма рассказывает о пережившей автомобильную аварию Альме (Салазар). После инцидента девушка обретает способность путешествовать сквозь пространство и время. Альма использует свои удивительные возможности, чтобы раскрыть тайну гибели отца. А во втором сезоне к невероятным приключениям главной героини присоединяется её старшая сестра Бекка (Анжелика Кабрал).

В актёрском составе также состоят Боб Оденкёрк, Констанс Мари, Джон Корбетт, Тайлер Пози и другие. Создателями сериала выступают соавторы «Коня БоДжека» Рафаэль Боб-Ваксберг и Кейт Парди.