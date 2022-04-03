Сбавим обороты. «Лунный Рыцарь» — единственный проект Оскара Айзека в Marvel

Пока режиссёр «Лунного Рыцаря» планирует MCU-судьбу Оскара Айзека на десять лет вперёд, актёр оставляет за собой право на свободу воли. Теперь так можно, ведь, справедливости ради, Marvel Studios отказалась от долгосрочных контрактов с актёрами — первопроходцам, к примеру, не так везло.

К счастью, сейчас мы согласны с тем, что стоит сосредоточиться на сериале, а потом, думаю, будет видно. Всё зависит от того, понравится ли людям сериал, захотят ли они увидеть больше, и будет ли у нас подходящая история, достойная того, чтобы её рассказать.

После опыта «Звёздных войн» вписываться в очередной масштабный проект актёр не хотел, но почувствовал с персонажем особую связь и передумал.

Премьера «Лунного Рыцаря» состоялась 30 марта, и если верить инсайду, это самый кровавый сериал Marvel Studios, что, на самом деле, мало о чём говорит, ведь на Disney+ в этом плане особо не разгуляешься.

Плюс ко всему, режиссёры сериала сказали, что на съёмках «Лунного Рыцаря» набирались смелости у первого сезона «Локи». Пожалуй, нужны весьма неординарные способности, чтобы отыскать там подобное. Впрочем, отваги какого рода они преисполнились — морали сериала «смирись и расслабься» или мыслей в стиле «что бы мы ни сделали, хуже точно не будет» — режиссёры не уточнили.