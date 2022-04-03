Том Холланд и Саша Лэйн на съёмках триллера «Переполненная комната» (фото)

На днях в Нью-Йорке стартовали съёмки многосерийного психологического триллера «Переполненная комната» для видеосервиса Apple TV+, и досужие фотографы 31 марта застукали на съёмочной площадке исполнителя главной роли в первом сезоне Тома Холланда и его коллегу Сашу Лэйн («Утопия»). Судя по нарядам героев, действие развернётся в 70-х.

Будущая антология вдохновлена реальными историями о психических расстройствах. Первый сезон черпает вдохновение в байопике Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана» о знаменитом преступнике с диссоциативным расстройством идентичности, в котором умещались 24 полноценных личности. Персонажа Холланда — переосмысленную копию Миллигана — зовут Дэнни Салливан.

В первом сезоне также задействованы Аманда Сейфрид и Эмми Россам. Том Холланд числится исполнительным продюсером 10-серийного первого сезона. За сценарий отвечает Акива Голдсман («Игры разума», «Грань»), а режиссирует Корнел Мундруцо («Фрагменты женщины»). Производство курируют Amazon Studios и New Regency.