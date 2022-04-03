 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
На случай блокировки YouTube «Развращённая гильдия» — анонс аниме о буднях необычной гильдии Александра Даддарио сыграет главную роль в «Мэйферских ведьмах» Эн Райс Несгибаемая Галь Гадот на съёмках нового шпионского экшена «Каменное сердце» (фото) «Назад в кино» — «Семь самураев» (Shichinin no Samurai, 1953)
7
СЕРИАЛЫ
2 880
 
Прямая ссылка на новость:

Том Холланд и Саша Лэйн на съёмках триллера «Переполненная комната» (фото)

На днях в Нью-Йорке стартовали съёмки многосерийного психологического триллера «Переполненная комната» для видеосервиса Apple TV+, и досужие фотографы 31 марта застукали на съёмочной площадке исполнителя главной роли в первом сезоне Тома Холланда и его коллегу Сашу Лэйн («Утопия»). Судя по нарядам героев, действие развернётся в 70-х.

Промо-арт сериала «Переполненная комната» Промо-арт сериала «Переполненная комната»

Будущая антология вдохновлена реальными историями о психических расстройствах. Первый сезон черпает вдохновение в байопике Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана» о знаменитом преступнике с диссоциативным расстройством идентичности, в котором умещались 24 полноценных личности. Персонажа Холланда — переосмысленную копию Миллигана — зовут Дэнни Салливан.

Промо-арт сериала «Переполненная комната» Промо-арт сериала «Переполненная комната»

В первом сезоне также задействованы Аманда Сейфрид и Эмми Россам. Том Холланд числится исполнительным продюсером 10-серийного первого сезона. За сценарий отвечает Акива Голдсман («Игры разума», «Грань»), а режиссирует Корнел Мундруцо («Фрагменты женщины»). Производство курируют Amazon Studios и New Regency.

Теги
ГалереяПереполненная комната
Комментарии (7)

Ещё на эту тему

+Преподобный Том Хиддлстон и его спутница Клэр Дэйнс на свежем кадре из сериала «Змей в Эссексе» +Антиутопия «Метрополис» от создателя «Мистера Робота» отправился на Apple TV+ 7Джаред Лето и Энн Хэтэуэй — супруги-бизнесмены в трейлере сериала «Не сработало»

Тоже интересно

9Сиквел боевика «Никто» официально в работе. Но вернётся ли Найшуллер? 5Новые жертвы Dragon Age 4 — из BioWare ушёл продюсер игры 0Общий тираж «Магической битвы» превысил 65 млн копий 10Бэтмен и Робин засветились на съёмочной площадке «Бэтгёрл» (фото) 6«Человек-паук: Нет пути домой» обошёл в домашнем прокате «Титаник»

Далее на КГ

0
«Локи» — самый популярный сериал MCU на Disney+
 2
Сбавим обороты. «Лунный Рыцарь» — единственный проект Оскара Айзека в Marvel
 30
Уилл Смит может забыть, что у него есть экшен про амнезию на Netflix
 17
«Морбиус» впился в шею домашнего проката и грозится высосать $ 40 млн
 4
Судьба мультивселенной в их руках — вышел свежий тизер «Доктора Стрэнджа 2»
 0
«Назад в кино» — «Семь самураев» (Shichinin no Samurai, 1953)
 10
Эндрю Гарфилд не будет комментировать возможное участие в «Новом Человеке-пауке 3»
 4
«Никогда не были на съёмках» — режиссёр «Стражей галактики» об участии Брэдли Купера и Вина Дизеля
 23
Сила Уилла Смита: одним махом «Плохих парней 4» убивахом
 3
Ваш любимый велоцираптор на новом постере фильма «Мир Юрского периода: Господство»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Телеовощи – 438: Женский квикенинг
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 509: «Чудаки навсегда», «Оскар 2022» и Уилл Смит
 
0Ноль кадров в секунду – 415: Школа Кей-Кота
 
 
8ЕВА – 470: Матёрые уставшие анимешники
 
6Телеовощи – 437: Биг Мак в поисках злодея
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru