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Джош Бролин и тайные знаки в трейлере мистической драмы «Внешний круг»

«Твин Пикс» вперемешку с «Йеллоустоуном». Стриминговый сервис Amazon опубликовал полноценный трейлер мистической драмы «Внешний круг» с Джошем Бролином в роли сурового владельца ранчо, столкнувшегося с непознанным. Премьера сериала состоится 15 апреля.

Ройял Эббот (Бролин) — глава семьи и владелец ранчо в Вайоминге, пытающийся разобраться в странных и пугающих событиях, происходящих в окрестностях его владений. Эбботы вынуждены воевать за собственные земли и разбираться с непостижимыми сверхъестественными вещами, творящимися на границе их территорий. Отправной точкой событий становится исчезновение невестки Эбботов Ребекки.

В многосерийную мистическую историю также впутались Имоджен Путс, Льюис Пуллман, Том Пелфри, Олив Аберкромби, Уилл Пэттон, Шон Сайпс и Лили Тейлор. Создателем и главным сценаристом выступает Брайан Уоткинс; он же числится исполнительным продюсером весте с Бролином и Брэдом Питтом. Производство курируют Amazon Studios и Plan B Entertainment.

Теги
ВидеоВнешний кругТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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