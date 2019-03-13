 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Новости аниме — лучшее за неделю Диванные анимешники. Выпуск 12: Играющий китбуль Рецензия и отзывы на игру Metro Exodus Crackdown 3 — сравнение разрушаемости в демо 2015 года и предрелизной версии Ноль кадров в секунду. Выпуск 250: Скандалы, слухи, яйца
2
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

AMC готовит сериал по вселенной «Тёмного дитя»

Научно-фантастический триллер «Тёмное дитя» с Татьяной Маслани в главных ролях снискал любовь зрителей и критиков, благополучно прожил пять сезонов и ушёл на покой в 2017 году. Совместный проект BBC America и Space, однако, вдохновил на создание собственного сериала кабельный канал AMC — телевещатель объявил, что работает над историей во вселенной «Тёмного дитя».

Никаких подробностей о проекте пока нет, но известно, что он не приходится оригиналу ни спин-оффом, ни ребутом. Будущий сериал — самостоятельное произведение, новая история, действие которой разворачивается в том же мире.

Проект находится на самой ранней стадии разработки. Сейчас продюсеры из Temple Street Productions ищут подходящего сценариста и впоследствии намерены провести питчинг идей от разных авторов, чтобы окончательно определиться с генеральным направлением сюжета.

«Тёмное дитя» Грэма Мэнсона и Джона Фоусета повествует о потрёпанной жизнью Саре Мэннинг (Маслани), ставшей свидетельницей самоубийства женщины, похожей на неё как две капли воды. Сара присваивает себе личность погибшей, не подозревая, к каким кошмарным последствиям это приведёт.

2 Обсудить
Темы
 
Тёмное дитя
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Премия «Эмми 2016»: Победители
 
Freeform готовит собственные «Отбросы»
 
Объявлены номинанты на премию «Эмми» 2018 года

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила» — Лучшее. Выпуски 1–3
 
Кино Наконец-то киношники заметили труды Ричарда Бахмана
 
Кино Второй трейлер фильма «Великолепная семёрка»
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 112: Пока не было E3
 
Кино «Лига справедливости» — самый немощный фильм киновселенной DC
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 325: Спелые бананы
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Days Gone - мотоциклы и экшен на новых скриншотах игрыСмогут ли убить кровавые шипы Cкарлeт - вышел второй эпизод шоу Mortal Kombat 11 в стиле Разрушителей легендОбзор Onimusha: Warlords343 Industries: Пожалуйста, прекратите посылать нам пиццуНаш магазин уже почти идеален для потребителей - Тим Суини высказался об Epic Games Store и спрогнозировал большие изменения в индустрии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика