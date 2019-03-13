AMC готовит сериал по вселенной «Тёмного дитя»

Научно-фантастический триллер «Тёмное дитя» с Татьяной Маслани в главных ролях снискал любовь зрителей и критиков, благополучно прожил пять сезонов и ушёл на покой в 2017 году. Совместный проект BBC America и Space, однако, вдохновил на создание собственного сериала кабельный канал AMC — телевещатель объявил, что работает над историей во вселенной «Тёмного дитя».

Никаких подробностей о проекте пока нет, но известно, что он не приходится оригиналу ни спин-оффом, ни ребутом. Будущий сериал — самостоятельное произведение, новая история, действие которой разворачивается в том же мире.

Проект находится на самой ранней стадии разработки. Сейчас продюсеры из Temple Street Productions ищут подходящего сценариста и впоследствии намерены провести питчинг идей от разных авторов, чтобы окончательно определиться с генеральным направлением сюжета.

«Тёмное дитя» Грэма Мэнсона и Джона Фоусета повествует о потрёпанной жизнью Саре Мэннинг (Маслани), ставшей свидетельницей самоубийства женщины, похожей на неё как две капли воды. Сара присваивает себе личность погибшей, не подозревая, к каким кошмарным последствиям это приведёт.