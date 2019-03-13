Стала известна продолжительность финального сезона «Игры престолов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Тех, кто буквально воспринял обещания продюсеров и раскатал губу на близкую к полнометражным фильмам продолжительность всех серий восьмого сезона «Игры престолов», ждёт жестокое разочарование. Кабельный канал HBO опубликовал хронометраж первых двух эпизодов финала, и оказалось, что те будут весьма стандартной длины — 54 и 58 минут соответственно.

Но находчивые интернет-пользователи не удовлетворились этой информацией и, меняя id ссылки, выяснили продолжительность оставшихся четырёх серий:

8.03 — 60 минут

8.04 — 78 минут

8.05 — 80 минут

8.06 — 80 минут

Таким образом, расширенный хронометраж получат только последние три эпизода, один из которых, по-видимому, и будет той самой, потрясающей своими масштабами, битвой за Винтерфелл.

Финальный сезон саги стартует 15 апреля.