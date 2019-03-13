 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Поиграем на PC: Halo: The Master Chief Collection Ноль кадров в секунду. Выпуск 254: Гимн проблемам «Гимна» Новости игр — лучшее за неделю «Корзинка с фруктами» — трейлер и новые сэйю Crackdown 3 — сравнение разрушаемости в демо 2015 года и предрелизной версии
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Стала известна продолжительность финального сезона «Игры престолов»

Тех, кто буквально воспринял обещания продюсеров и раскатал губу на близкую к полнометражным фильмам продолжительность всех серий восьмого сезона «Игры престолов», ждёт жестокое разочарование. Кабельный канал HBO опубликовал хронометраж первых двух эпизодов финала, и оказалось, что те будут весьма стандартной длины — 54 и 58 минут соответственно.

Но находчивые интернет-пользователи не удовлетворились этой информацией и, меняя id ссылки, выяснили продолжительность оставшихся четырёх серий:

  • 8.03 — 60 минут
  • 8.04 — 78 минут
  • 8.05 — 80 минут
  • 8.06 — 80 минут

Таким образом, расширенный хронометраж получат только последние три эпизода, один из которых, по-видимому, и будет той самой, потрясающей своими масштабами, битвой за Винтерфелл.

Финальный сезон саги стартует 15 апреля.

+ Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Чернобыль» — тизер-трейлер с датой выхода
 
«Игра престолов» — трейлер восьмого сезона
 
Кино «Рокетмен» — ролик о том, как Тэрон Эджертон поёт за сэра Элтона

Тоже интересно

 
Кино «Артемис Фаул» — первый тизер-трейлер диснеевского фильма
 
Кино Трейлер фильма «Механик: Воскрешение»
 
Кино Хищники с мутировавшей ДНК в новом описании сюжета «Хищника»
 
Кино Подкаст на колёсах. «Человек-паук: Возвращение домой»
 
КиноИгры Сценарист «Аватаров» придумает сюжет экранизации игры Gears of War
 
Кино Танки к бою: «Т-34» гребёт новогоднюю кассу
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Красивая игра, но есть проблемы с анимацией - журналисты поделились впечатлениями от 15-минутной геймплейной демонстрации, появились новые деталиJudgment - Sega прекращает продажи игры в Японии и удаляет все сообщения про нее в связи с арестом одного из актеровMicrosoft анонсировала геймпад для Xbox One в новой стильной расцветке Phantom WhiteDayZ - полноценный запуск игры на Xbox One состоится уже скоро, представлен кинематографичный трейлерMicrosoft продемонстрировала работу стримингового сервиса xCloud, запустив Forza Horizon 4 на Android-смартфоне

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика