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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Чёрный список» продлён на седьмой сезон

Телеканал NBC оказался не готов расстаться с одним из своих знаковых сериалов — криминальной драмой «Чёрный список» — и оформил ему продление на седьмой по счёту сезон. Но если в прошлом году решение принималось долго и мучительно, то на сей раз руководство канала, похоже, не колебалось, определившись ещё до выхода в эфир оставшихся эпизодов.

Стартовав в 2013 году, сериал сразу стал одним из флагманов NBC, демонстрируя внушительные рейтинги. С годами показатели прилично снизились, однако Реймонд Реддингтон продолжает удерживать у экранов свою аудиторию, даже находясь в тюрьме. Средний рейтинг шестого сезона с учётом отложенных просмотров составляет 1,2 в возрастной категории «18-49» и 7,3 млн зрителей на серию. Более того, «Чёрный список» остаётся драмой №1 на каналах «большой четвёрки» (NBC,CBS, ABC, FOX) по показателю просмотров среди людей с годовым доходом более 100 тысяч долларов на семью, что по понятным причинам является особенно весомым аргументом в пользу продления. Также сериал продолжает приносить большой доход за счёт международных продаж и сделки с Netflix.

Контракты основного актёрского состава были рассчитаны на шесть лет, однако Джеймс Спейдер (Реддингтон) не так давно добавил к нему ещё один год. Меган Бун (Элизабет Кин), Диего Клаттенхофф (Дональд Рестлер) и Гарри Дж. Ленникс (Гарольд Купер) также находятся в процессе переподписания соглашений. По Амиру Арисону (Арам), Можан Марно (Самар) и Хишаму Тафику (Дэмбэ) пока ясности нет, но, думается, это лишь вопрос времени.

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