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Космическая сила! Вышел свежий тизер «Мисс Марвел»

Полуминутный тизер приключенческой фантастики «Мисс Марвел» утверждает, что будущее очутилось в руках школьницы Камалы Хан (Иман Веллани). Тревожное для обитателей марвеловской вселенной заявление.

Премьерный эпизод фантастического экшена о первой супергероине-мусульманке выходит на потоковом сервисе Disney+ 8 июня.

Напомним, что в комиксе-первоисточнике Камала обладает невероятной способностью растягивать и деформировать собственное тело. В довесок к этому шли ускоренная регенерация и умение менять облик.

Главой сценарной команды сериала значится шоураннер Биша К. Али («Половое воспитание»). В режиссёрской команде значатся Адиль Эль Арби, Билал Фалла, Мира Менон и Шармин Обаид-Чиной.

Теги
ВидеоМисс МарвелMarvelDisney+
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Источник фотографий: Depositphotos

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