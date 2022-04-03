Круче «Ведьмака»: второй сезон «Бриджертонов» продемонстрировал лучший старт среди англоязычных сериалов Netflix

Зрители любят «Бриджертонов» — просто смиритесь с этим. 25 марта вышел второй сезон не претендующего на историческую достоверность сериала и сразу же взорвал чарты. Лишь за стартовый уик-энд подписчики Netflix насмотрели 193 млн часов романтической драмы — новый лучший результат среди всех англоязычных сериалов сервиса.

«Бриджертоны» вошли в топ-10 самых популярных проектов стриминг-гиганта в 92 странах и играючи обновили предыдущий рекорд, принадлежащий второму сезону «Ведьмака». Впереди остался только испанский «Бумажный дом» с 201,9 млн часов.

Теперь топ-10 лучших стартов среди всех англоязычных сериалов Netflix выглядит так:

Что до первого сезона «Бриджертонов», он по-прежнему удерживает вторую строчку списка самых высокорейтинговых сериалов Netflix, уступая лишь «Игре в кальмара».

Продолжение костюмированной мелодрамы посвящено поискам достойной супруги главой семьи Бриджертонов Энтони. За градус происходящего на экране в этот раз отвечают Джонатан Бэйли и Симон Эшли.