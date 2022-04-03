Круче «Ведьмака»: второй сезон «Бриджертонов» продемонстрировал лучший старт среди англоязычных сериалов Netflix

Зрители любят «Бриджертонов» — просто смиритесь с этим. 25 марта вышел второй сезон не претендующего на историческую достоверность сериала и сразу же взорвал чарты. Лишь за стартовый уик-энд подписчики Netflix насмотрели 193 млн часов романтической драмы — новый лучший результат среди всех англоязычных сериалов сервиса.
«Бриджертоны» вошли в топ-10 самых популярных проектов стриминг-гиганта в 92 странах и играючи обновили предыдущий рекорд, принадлежащий второму сезону «Ведьмака». Впереди остался только испанский «Бумажный дом» с 201,9 млн часов.
Теперь топ-10 лучших стартов среди всех англоязычных сериалов Netflix выглядит так:
- №СериалСезонМлн часов
- 12 сезон193,02
- 22 сезон142,43
- 33 сезон133,12
- 43 сезон125,77
- 54 сезон120,06
- 62 сезон107,64
- 7«Внешние отмели»2 сезон100,16
- 81 сезон80,56
- 977,31
- 104 сезон, часть 177,01
Что до первого сезона «Бриджертонов», он по-прежнему удерживает вторую строчку списка самых высокорейтинговых сериалов Netflix, уступая лишь «Игре в кальмара».
Продолжение костюмированной мелодрамы посвящено поискам достойной супруги главой семьи Бриджертонов Энтони. За градус происходящего на экране в этот раз отвечают Джонатан Бэйли и Симон Эшли.
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