Геи, темнокожая элита и другие прелести эпохи Регентства в тизере мелодрамы Шонды Раймс «Бриджертоны»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Скандалы, интриги, любовные многоугольники и свежий взгляд на Англию эпохи Регентства предлагает костюмированная мелодрама «Бриджертоны» — плод творческого союза Шонды Раймс («Анатомия страсти», «Скандал») и потокового сервиса Netflix. Восьмисерийный первый сезон, обзаведшийся первым официальным тизером, выйдет на экраны 25 декабря.

Вдохновением для проекта послужила одноимённая серия романов Джулии Куин. Строго придерживающаяся современных трендов мыльная опера рассказывает о высшем свете Великобритании в начале XIX века. Главная героиня истории — впервые выходящая в свет Дафна Бриджертон (Фиби Дайневор). Старшая дочь из многодетного семейства окунается в водоворот лондонских балов и приёмов в надежде отыскать своего суженого, которым может оказаться смуглый герцог Хастингс (Реге-Жан Пейдж).